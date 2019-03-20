ساندي في بث مباشر: لأ أمتلك أموال للكوافير ولم أندم على طلاقي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أطلت الفنانة المصرية ساندي، على متابعيها ببث مباشر عبر صفحتها الشخصية بموقع «فيس بوك»، تحدثت فيه عن طلاقها من المخرج حازم كتانة.

وقالت ساندي، في ردها على سؤال لجمهورها عن سبب ظهورها بدون ماكياج، قائلة: «مش معايا فلوس علشان أروح كوافير هو في شغل أصلًا».

وعن انفصالها مؤخرًا عن زوجها المخرج حازم كتانة، وهل ندمت على ذلك قالت: «لم أندم ولم أزعل على انفصالي والانفصال حلو أنا أحلويت».

Advertisements

الفنانة المصرية أعلنت طلاقها، خلال استضافتها في برنامج “قطعوا الرجالة” تقديم راغدة شلهوب، حيث وصفته بأنه زوجها السابق.

وعن سبب انفصالهما، قالت إنهما كانا غير متفاهمين، مشيرة إلى أنها كانت دائما تشعر أنها مضغوطة، وأحيانا كان زوجها يدعمها في عملها، وأحيانا أخرى لا يفعل ذلك، فكانت لا تفهم إن كان يريدها أن تكمل في عملها أم لا.

و أضافت أنها قررت الانفصال عنه حتى لا تخسر صداقتهما، وتكون علاقتهما جيدة من أجل ابنهما، لافتة إلى أنها فضلت أن يتم الطلاق وهوابنها مازال صغيرا حتى لا يتعود على وجود والده ويألمه الانفصال أكثر بعد ذلك.