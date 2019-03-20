حلا شيحة تفاجئ جمهورها بظهور جديد بالحجاب.. شاهد

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
فاجأت الفنانة المصرية حلا شيحة جمهورها بنشرها صورة حديثة لها ظهرت فيها مرتدية الحجاب، بعد أن كانت قد خلعته مؤخرا.
حلا كشفت أنها ستظهر بهذه الإطلالة في مسلسلها الجديد “زلزال”، حيث كتبت، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”: ” صافيا.. اسمي في مسلسل زلزال رمضان ٢٠١٩.. مفاجأة حلوة لجمهوري”.
جمهور الفنانة المصرية عبروا عن تعجبهم الشديد من ظهورها بالحجاب في مسلسلها الجديد، على الرغم من أنها كانت قد خلعته من أجل العودة للتمثيل.
وكانت حلا شيحة قد قررت العام الماضي ان تعود للتمثيل وتخلع الحجاب، وفاجأت جمهورها بهذا القرار، وشعر عدد كبير منهم بالصدمة مما فعلته، حيث ابتعدت الفنانة عن الشاشة منذ عام 2007، وكان آخر أعمالها فيلم «كامل الاوصاف»، وارتدت الحجاب وقتها ثم النقاب.
مسلسل “زلزال” تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج ابراهيم فخر وإنتاج شركة سينرجى وبطولة محمد رمضان وحلا شيحة وماجد المصرى ونسرين أمين وهنادى مهنى وعدد آخر من الفنانين، ويسجل العمل تعاون محمد رمضان الأول مع شركة سينرجى فى الدراما التليفزيونية.
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