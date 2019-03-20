عمرو دياب ينظم حفل عيد ميلاد ثانِ لدينا الشربيني بحضور نجوم الفن.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

احتفلت الفنانة المصرية دينا الشربيني بعيد ميلادها مرة ثانية مع الفنان عمرو دياب، في حفل كبير حضره عدد من نجوم الفن.

الحفل شهد حضور كل من الفنان أحمد السعدني، والفنانة نجلاء بدر، والفنانة غادة عادل، والفنان أحمد داوود، والفنانة ريهام عبدالغفور، والفنانة أصالة وزوجها المخرج طارق العريان، والفنان أحمد مالك، والسيناريست تامر حبيب.

كما حضرت ضرة الفنانة أنغام، السيدة ياسمين عيسى، الزوجة الأولى للموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، وذلك في أول ظهور لها في مناسبة عامة بعد أزمة زواج زوجها عليها وطلبها الطلاق منه.

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وتألقت دينا الشربيني خلال الحفل بفستان أصفر طويل شديد الأنقة، وأكملت إطلالتها بمجوهرات ماسية مميزة، وتزينت بمكياج ترابي، وتركت شعرها منسدلا.

يذكر أن عمرو دياب كان قد فاجأ دينا الشربيني منذ عدة أيام باحتفال مميز بمناسبة عيد ميلادها، وذلك في كواليس مسلسلها الجديد “زي الشمس”.

عمرو أحضر العديد من قوالب التورتة التي حملت صورتهما معا، وأشعلا الحفل بالرقص على نغمات أغنية دياب “برج الحوت”، والتي غناها خصيصا لدينا.

وكانت علاقة الحب بين عمرو دياب ودينا الشربيني، قد انطلقت منذ أكثر من عام وانتشرت لهما العديد من الصور سويًا ولم ينف أي منهما ارتباطه بالآخر.