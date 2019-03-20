ياسمين الخطيب تكشف عن صورة جديدة لوالدتها وتمنحها لقب «ملكة المربات».. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وجهت الإعلامية ياسمين الخطيب، رسالة تهنئة لوالدتها وذلك بمناسبة عيد الأم عبر صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام».

ياسمين، نشرت صورة لوالدتها وعلقت عليها قائلة: «أثبتت التجارب العلمية، أن إختلاط چينات الشمال اللبناني بچينات غرب تركيا، على أرض المحروسة، يُنتج صينية نابلسية بالقشطة والعسل والفستق.. كل سنة وانتِ طيبة يا ملكة المربات».

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وحصدت صورة والدتها العديد من التعليقات التي أكدت أنها ورثت جمالها عنها.

وكانت ياسمين الخطيب، قد أعلنت مؤخرًا زواجها من المخرج خالد يوسف، وقالت في تصريحاتها لمجلة “لها”، إن الإعلان عن زواجها من خالد يوسف تسبب في هجوم شديد عليها، وذلك لكونها كاتبة «نسوية» وضد تعدّد الزوجات، ومع ذلك تزوجت رجلاً متزوجاً من أخرى.

وردت على هذا الهجوم بقولها: “أنني حين تزوجته كان يؤكد لي أنه منفصل عن زوجته، وأنه كان كل ستة أشهر يزور باريس، حيث تقيم زوجته، فقط من أجل رؤية ابنته، ورغم ذلك لم أتمكن من تفادي الهجوم عليَّ، غير أنني لم أندم أبداً على إعلان زواجي وانفصالي عن خالد يوسف، لأنني لم أكن أملك خياراً آخر”.