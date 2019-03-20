برنامج ألبير كوستانيان على “الـ بي سي اي” في هذا التوقيت

من موقع “بيت بيروت” – “تقاطع السوديكو” الشهير والشاهد الأبرز على الحرب اللبنانيّة، تُطلق الـ”LBCI” برنامجاً جديداً يَنقل هذا الموقع برمزيّته من خطّ تماسٍ الى خطّ تلاقٍ بين اللبنانيّين على “رؤية 2030” للبنان الغد.

“عشرين30 رؤية لبنان” برنامج سياسي إقتصادي ثقافي جديد، من تقديم ألبير كوستانيان، سيُشكّل خارطة طريق للبنان الغد، وورشة عمل تتضمّن خططاً، أرقام، ورسومات بيانيّة علميّة للبناء عليها، وتشخصيها، لتقديم مقاربة “عشرين30 رؤية لبنان” بإيجابيّة.

ففي عالمٍ عربي تُخطّط دولُه للمستقبل، للأعوام 2030، 2035، و2040 المقبلة، للبنان أيضاً رؤيتُه للمستقبل الإقتصادي، السياسي، الثقافي، الإجتماعي، والفكري. وهذا ما ستحمله حلقة افتتاح برنامج “عشرين30 رؤية لبنان”. هي حلقة تعريفيّة تُشكّل مساراً يرتكز عليه البرنامج في حلقاته المقبلة ضمن هيكليّة مختلفة ومُبتكرة لعرض الخطط، وخيارات الحلول التي ستُطرح، كما ومناقشتها بالوقائع، والأرقام، والحقائق.

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برنامج “عشرين30 رؤية لبنان” سيكون منصّة وأداة لصنع السياسات، ومُحفّزاً لتوحيد الرأي العام اللبناني على رؤية مُشرقة لمستقبل البلد سياسيّاً، إقتصاديّاً، ومعيشيّاً، بعيداً عن النقاشات غير المجدية، إضافة الى تقييم الواقع بالأدلّة، توقّع السيناريوهات المستقبليّة، ومعالجة الملفات بأسلوب قريبٍ من الناس وبعمق وجديّة في آن، وذلك بمشاركة ضيوف من سياسيّين، إقتصاديّين، خبراء، وأصحاب الإختصاص، الى جانب عرض تقارير مصوّرة يُميّزها عمق الأبحاث والدراسات، وانسيابيّة أسلوب العرض والمعالجة.

“عشرين30 رؤية لبنان” ينطلق إبتداءً من الثلاثاء 26 آذار المقبل، والسؤال “كيف نُنقذ لبنان؟” مع ضيوفه النائب السابق ورئيس لقاء سيّدة الجبل فارس سعيد، رئيس تحرير جريدة الأخبار ابراهيم الأمين، رئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعي شارل عربيد، أمين عام حركة “مواطنون ومواطنات في دولة” الوزير السابق شربل نحّاس، خبير التواصل الاستراتيجي والرئيس التنفيذي لمجموعات “ساتشي” و”كوانتوم” إيلي خوري، والكاتبة والفنانة نضال الأشقر.

يُذكر أنّ ألبير كوستانيان خبير إقتصادي واستراتيجي، ويملك خبرة معمّقة في صون السياسات العامّة، مجالات البنى التحتيّة، والإبتكار.

“عشرين30 رؤية لبنان” إبتداءً من الثلاثاء 26 آذار، وكلّ ثلاثاء الساعة التاسعة والنصف مساءً على الـ”LBCI” والـ”LDC”.