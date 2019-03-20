شاهدي.. نادين نجيم ترقص "سامري" بالزي الكويتي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - انتهت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم من تصوير الحلقة الختامية لبرنامج "حمد شو" في الكويت، والذي من المقرر إذاعته يوم السبت الموافق ٣٠ مارس الحالي على تلفزيون "الراي".

وقدمت نادين وصلة من الرقص السامري الكويتي أثناء مشاركتها في البرنامج وهي مرتدية الزي الكويتي؛ ما أثار إعجاب الحاضرين لقدرتها على إتقان هذا النوع من الرقص.

وكانت نادين أعربت عن سعادتها البالغة بحلولها ضيفة لهذا البرنامج مع الإعلامي حمد قلم، قائلة: "أنا كتير سعيدة كون معك وسعيدة بوجودي مع محبيني بالكويت وكتير مبسوطة بزيارتي للكويت إن شاء الله تكون حلقة جميلة وتعجبكم وآسفة لكل الي ما قدر يكون معنا بس التيكيت كلها خلصت sold out".

وتابعت: "انتظرونا بالحلقة الأخيرة والكتير مميزة ببرنامج مع حمد شو بـ٣٠ الشهر على قناة الراي".

وكانت الممثّلة اللبنانية نادين نسيب نجيم، حصلت على لقب "أفضل ممثلة لعام 2018"، بحسب استفتاء فوشيا السنوي، الذي فتح باب التصويت أمام الجمهور، بتاريخ 1 ديسمبر 2018، واستمرّ حتى الـ 30 من ديسمبر 2018.