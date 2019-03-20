بالأحمر في كل أوقاتها.. ديبيكا بادكون تواصل التألق بلونها المفضل في عالم الأزياء

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - اشتهرت النجمة الهندية ديبيكا بادكون بفساتينها الحمراء المبهرة، إذ تبدو مشعة على السجادة الحمراء أينما حلت.

هذه المرة ظهرت ديبيكا في ثوب أحمر رائع في حفل جوائز Zee Cine لعام 2019، حيث ارتدت ثوبًا أحمر رائعًا بلا أكمام مع طيات مبهرة، واعتمدت تسريحة الشعر المبلل المنساب التي تفضلها، والتي تعد خيارًا رائعًا مع الماسكارا والشفاه الحمراء.

ليست هذه هي المرة الأولى التي تعتمد نجمة بوليوود الأحمر كإطلالة لها، ففي العام 2017 ، شوهدت "ديبيكا بادوكوني" بهذا اللون في حفل توزيع جوائز Filmfare Glamour and Style، حيث ارتدت ثوبًا مذهلاً من تصميم " Gauri and Nainika " مع أقراط من الألماس، وتسريحة الشعر المبلل وأحمر الشفاه الأحمر أيضًا والماسكارا .

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وفي مايو من العام الماضي، ظهرت ديبيكا للمرة الثانية في معرض MET Gala 2018 ، مرتدية ثوبًا أحمر اللون من Prabal Gurung مع فتحة طويلة عند الفخذ، مع أقراط مرصعة بالألماس، والشعر المبلل والمكياج نفسه الذي استخدمته مع مظهرها للعام 2017.

لم تخش ديبيكا أبدًا تكرار ملابسها؛ وهو ما لفت الانتباه إليها أكثر رغم كونها تقليدية ومتكررة إلا أنها تظهر في كل مرة بأناقة مذهلة مشعة وبراقة.