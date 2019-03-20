مشاهداتٌ قياسية لأغنية محمد رمضان عبر YouTube

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: طرح الفنان محمد رمضان أغنيته الجديدة "فيرس" عبر قناته الخاصة على YouTube لتكون أحدث أعماله التي سيقدمها بحفله الغنائي الأول يوم الجمعة 29 مارس الجاري المقرر إقامته بمسرح قاعة المنارة. وهي من كلمات فانتا وشناوي، ألحان سادات وتوزيع رامي المصري.

والملفت أنها حققت ما يقارب مليوني مشاهدة في أقل من 24 ساعة، بعد حملة الترويج التي سبقت طرحها عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي. علماً أن "رمضان" يواصل فيها توجيه الانتقادات لمعارضيه والدفاع عن نفسه على غرار ما قدمه بأغنياته السابقة. مع الإشارة إلى أنه قرر إتاحة الفرصة لجميع مواليد تاريخ 29 مارس بدخول حفله مجاناً في القاهرة كهدية منه لجمهوره.