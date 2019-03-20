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شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالا بعيد الأم.. تعرف على رسالة سيلين ديون لوالدتها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعثت النجمة العالمية سيلين ديون برسالة حب لوالدتها، حيث نشرت النجمة الشهيرة على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير "انستجرام" صورة جمعتها بوالدتها التقطتها في الطائرة، وعلقت ديون عليها فكتبت : " أمي، إذا تمكنت من الوصول إلى نصف قوتك ، فسيكون ذلك أعظم إنجازاتي " .
واستكملت سيلين: " فأنت وضعت كل أحلامك جانبا لاهتمام بعائلتك..عيد سعيد .. أحبك"، وقد لاقت الصورة إعجاب قطاع كبير من مرتادي سيلين ديون والتي تضم أكثر من 2.9 مليون شخص .
سيلين ديون ووالدتها
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