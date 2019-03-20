شكرا لقرائتكم خبر عن عشان يوفر هدية.. هشام ماجد يحتفل بعيد ميلاد والدته وعيد الأم فى يوم واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجم هشام ماجد كما تألق فى الكوميديا من خلال الأفلام والمسلسلات التى قدمها، أصبح نجما للكوميديا أيضا ولكن على مواقع التواصل الاجتماعى، حيث هنأ هشام ماجد والدته بعيد الأم وعيد ميلادها بطريقة لطيفة وكوميدية.

وتحتفل والدة هشام ماجد بعيد ميلادها، تزامنا مع الاحتفالات بعيد الأم والذى يوافق غدا، حيث نشر صورة له برفقة والدته، وترك عليها تعلقا ساخرا، حيث قال: "كل سنة وانتى طيبة يا مامتى، برافو عليكى إن عيد ميلادك يوم عيد الأم، بجيب هدية واحدة".

وتلقى جمهور هشام ماجد مداعبته اللطيفة مع والدته بمزيد من التعليقات الساخرة، وأيضا بتعليقات "حاسدة"، حيث لن يٌغرم سوى هدية واحدة لوالدته فى هذا اليوم، بدلا من هديتين طول العام.

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هشام ماجد ووالدته

يُشار أن هشام ماجد، يشارك حاليا فى تصوير مسلسل "اللعبة" مع شيكو، سامى مغاورى، مى كساب، من إخراج معتز التونى.



هشام ماجد ووالدته