صور.. وصلة عشق وغرام لجاستن بيبر وزوجته على شاطئ بولاية كاليفورنيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقطت عدسات مصوروا الباباراتزى عدد من الصور للنجمين والزوجان الحديثان، جاستين بيبر وهايلى بلدوين، وبدا على الزوجين علامات الحب. وأظهرت الصور، النجمان وهما في حالة حب ومودة فى نيوبورت بيتش، بولاية كاليفورنيا الامريكية.

الزوجان فى نيوبورت بيتش وجدير بالذكر أن موقعى "National Enquirer" و"RadarOnline" ، قد نشرا مؤخراً تقاريروشائعات تؤكد أن بيبر حريص على تقديم برنامج تليفزيونى مع زوجته عارضة الأزياء الشهيرة هايلى بالدوين التى تزوجها فى النصف الثانى من عام 2018، والمشروع الآن فى طريقه للتنفيذ، وهو ما دفع المتحدث باسم جاستين بيبر للخروج والرد على التقاري ، واصفا إياها بالشائعات المضللة. Advertisements

الزوجان معا



هايلى بلدوين

هايلى وجاستن يداعبان بعضهما

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