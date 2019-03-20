شكرا لقرائتكم خبر عن أسماؤهم منشورة لأول مرة.. المليجى طالب مشاغب ووحش الشاشة موظف درجة سابعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائما يحلم أى موهوب باليوم الذى يصبح فيها مشهورا، ويبقى عالقا فى ذهنه بعد شهرته تفاصيل وملابسات المرة الأولى التى نشر فيها اسمه فى الصحف، وهكذا الفنانون تظل ذكرى أول مرة نشرت فيها أسماؤهم عالقة فى أذهانهم دائما بكل تفاصيلها.

ولنجوم الزمن الجميل ذكريات خاصة مع نشر أسمائهم لأول مرة فى الصحف ، ومنها ما ذكره الفنان الراحل محمود المليجى فى حديثه لإحدى المجلات منتصف الخمسينات.

وقال المليجى أن أول مرة قرأ فيها اسمه فى الصحف كان فى إحدى الجرائد اليومية تحت عنوان "القبض على طلبة مشاغبين"، وأوضح عملاق التمثيل أن هؤلاء الطلبة المشاغبين كانوا بعض طلبة المدرسة الخديوية الذين تظاهروا فى إحدى المناسبات السياسية وألقى القبض عليهم ، وذكر الخبر اسم محمود المليجى ضمن هؤلاء الطلبة.

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وأشار المليجى إلى أنه لم يكن من بين هؤلاء الطلبة ولكن وكيل المدرسة أملى اسمه على ضابط البوليس ليعتقله بتهمة المشاغبة، وأكد محمود المليجى أنه بعد قراءة اسمه فى الصحيفة أسرع بالاختباء خوفا من إلقاء القبض عليه، وظل مختبأ حتى عفى وزير المعارف عن الطلبة المقبوض عليهم.

أما أول مرة نشر فيها اسم وحش الشاشة فريد شوقى فى الصحف فكانت حين كان موظفا فى مصلحة الأملاك الأميرية وتقرر ترقيته إلى الدرجة السابعة.

وفرح ملك الترسو فى بداياته بنشر اسمه وأراد أن يكرر النشر مرة أخرى فذهب إلى الجريدة ونشر شكراً لإخوانه ومواطنيه وأبناء حى الحلمية الذين توافدوا إلى بيته لتهنئته ، على الرغم من أنه لم يسمع أحد من أهله أو من أبناء منطقته بالترقية ولا فكر فى تهنئة فريد شوقى لكنه وجد فى ذلك وسيلة لنشر اسمه مرة ثانية فى الصحف.