شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. فريق عمل "بحر" يحتفلون بعيد ميلاد ماجد المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل فريق عمل مسلسل "بحر" بعيد ميلاد بطل العمل النجم ماجد المصرى، حيث قام المشاركون فى المسلسل بإحضار "تورتة" الاحتفال، وذلك فى اليوم الأخير من تصوير المسلسل.

وحرص المشاركون فى الاحتفال المصغر، فى توجيه كلمات بسيطة للنجم ماجد المصرى، بمناسبة عيد ميلاده، وأيضا بمناسبة انتهاء تصوير "بحر".

ويشارك فى بطولة "بحر" محمد دياب ، وثراء جبيل ميرنا نور الدين، والفنانة الشابة كوكى وفوزية محمد ومحمد على رزق وعبد الرحمن أبو زهرة ومحمود جمعة وسناء شافع وحنان سليمان وسلوى عثمان وأشرف زكى ونورهان ومنة عرفة، والعمل من إخراج أحمد صالح وتأليف أحمد عبد الفتاح.

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احتفال أصدقاء ماجد بعيد ميلاده



تورتة الاحتفال



جانب من الاحتفال



لحظات من عيد الميلاد



محمد على رزق

ومن ناحية أخرى يشارك المصرى فى السباق الرمضانى المقبل بمسلسل "زلزال" للنجم محمد رمضان وحلا شيحة ويظهر فيه كضيوف شرف الفنانة نسرين أمين والفنانة سلوى عثمان إخراج إبراهيم فخر وتأليف عبد الرحيم كمال وإنتاج شركة سينرجى ومن المقرر أن يبدأ تصوير مشاهده الأولى بعد 10 أيام.