شكرا لقرائتكم خبر عن بعد نجاته من الموت..جايسون موموا يداعب جمهوره بصورة على طريقة اينشتاين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر نجم هوليود جايسون موموا واحد من أفضل نجوم هوليود التي تحظي بشعبية كبيرة تقدر بالملايين ممن يعشقوا بطل فيلم "أكوا مان" الذى حقق نجاحاً منقطع النظير عبر فيلمه الأخير مثلما ظهر فى حجم إيراداته، بالإضافة إلى شعبيته الضخمة الذى اكتسبها أيضاً من المسلسل الشهير "صراع العروش".

جيسون موموا الذى تعرض منذ 10 أيام إلى حادث حريق على متن الطائرة الخاصة الذى يركبها نجا منه التقطته عدسات مصوري الباباراتزي أثناء سيره فى كندا الذى يتواجد بها حالياً فى عدة صور قرر على طريقته التفاعل مع إحداها مثلما يظهر خلال الصور، الذى أخرج فى أحدها لسانه على طريقة العالم الشهير اينشتاين الذى اشتهر بصورة مماثلة.

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