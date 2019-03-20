شكرا لقرائتكم خبر عن رامى صبرى موزع للمرة الأولى فى ألبومه الجديد.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض المطرب رامى صبرى أولى تجاربه فى مجال توزيع الأغانى عبر ألبومه الجديد المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة، حيث وزع أغنية ضمن الألبوم من كلمات هانى رجب، وألحان مديح محسن تحمل اسم "عجبى عليك يا زمن".

رامى صبرى له تجارب كثيرة فى مجال التلحين، حيث قام بتلحين عدد كبير من أغانى ألبوماته السابقة، لكن هذه المرة يوزع أغنية لنفسه ضمن ألبومه ويراهن على هذه التجربة بقوة ويعتبرها خطوة مهمة فى مشواره الغنائى.

ويتعاون رامى فى ألبومه الجديد مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين منهم الشعراء أحمد على موسى، تامر حسين، أمير طعيمة، عزيز الشافعى، ومن الموزعين جلال الحمداوى الذى تعاون مع رامى مسبقا فى أغنيتى "الراجل، وأهد الدنيا" كما يتعاون مع طارق توكل، تميم ومن الملحنين يتعاون رامى مع مدين، شادى حسن، كما يقوم رامى معادته بتلحين بعض أغنيات ألبومه المقبل.





كان رامى صبرى قد طرح مؤخرا أغنية "مبروك علينا" التى حققت نجاحا كبيرا، من كلمات الشاعر الغنائى تامر حسين، وتوزيع موسيقى ومكساج وماستر المغربى جلال الحمداوى، وقام رامى صبرى بتلحينها، وتم تصويرها فى بيروت تحت قيادة المخرج فادى حداد.