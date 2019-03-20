صور.. لوبيتا نيونجو فى العرض الأول لفيلمها الجديد Us بتوقيع Balmain

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضرت أمس نجمة الأوسكار الشهيرة لوبيتا نيونجو العرض الأول لفيلمها الجديد "Us"، الذى أقيم فى نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية. وظهرت النجمة ذات الـ36 عاما مرتدية ملابس بيضاء قصيرة من مجموعة تصميمات دار أزياء "Balmain"، أما الحذاء فحمل إمضاء دار "Aquazzura"، فى حين كانت مجوهراتها من "Vita Fede". حضر أيضا عرض فيلم الرعب "Us" المخرج جرودن بيليه الذى حضر بصحبة زوجته شيلسيا بيريتى، إضافة إلى عدد من النجوم وأبرزهم وينستون دوك وتيم هيديكر وشاهادى رايت جوزيف وايفان اليكس وغيرهم.

قبل عرض الفيلم

قبل عرض الفيلم Advertisements

قبل عرض الفيلم

قبل عرض الفيلم

قبل عرض الفيلم

قبل عرض الفيلم

قبل عرض الفيلم

قبل عرض الفيلم

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