ماجدة الرومي تُغني في إبريل من أجل القرى الأكثر فقرًا في الصعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

تحيي الفنانة ماجدة الرومي احتفالية كبرى، في الخامس من أبريل المقبل بمسرح "كايرو فيستيفال سيتي" تحت إشراف مؤسسة راعي مصر الخيري وتذهب عائداته للقرى الأكثر فقرًا في صعيد مصر

ويشارك في الحفل، أوركسترا الاتحاد الفلهارموني، بقيادة المايسترو نادر عباسيً، وتقدم الرومي مجموعة من أغانيها المتنوعة بين القديم والجديد ومن بينها اعتزلت الغرام وكن صديقي وعيناك وغيرها.

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وقال المستشار أمير رمزي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة راعي مصر للتنمية، إن إيرادات الحفل ستذهب كاملة للقرى الأكثر فقرًا في الصعيد حيث تعمل مؤسسة راعي مصر في القرى والنجوع الأكثر فقرا.

مشيرًا إلى أن المؤسسة الغير هادفة للربح تهدف إلى بناء مساكن للفقراء، وتوفير مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للمعيلات وذوي القدرات الخاصة .

ولفت الى إنه سيتم إعادة تأهيل القرى الاكثر احتياجاً بمحافظات "بني سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – القاهرة الكبرى"، وإجراء 500 عملية قلب لغير القادرين، و500 عملية عيون، وتسليم 500 طرف صناعي، وتقديم مساعدات زواج لـ400 فتاة يتيمة.