أميرة كرارة يهنئ ماجد المصري بعيد ميلاده:" وحبيبي وعمهم"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: حرص الفنان أمير كرارة على تهنئة صديقه الفنان ماجد المصري بمناسبة عيد ميلاده عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام". ونشر "كرارة" صورة له مع ماجد المصري وكتب: "كل سنه وانت طيب يا رجل يا عسل يا طيب يا أجدع خلق الله أخويا وحبيبي عمهم". ماجد المصري من مواليد 15 مارس، ولد بمدينة طنطا، وله عدد من الأعمال الفنية المميزة أبرزها "قشر البندق"، "كلمني شكرًا"، وغيرها.

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