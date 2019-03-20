محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد مجدي: كشف المنتج والسيناريست محمد حفظي أسباب تأجيل عرض فيلم "رأس السنة"، بعد أن كان من المقرر طرحه 20 مارس الجاري. وقال حفظي في تصريحات خاصة لمصراوي:" سبب تأجيل عرض الفيلم يرجع لتأخر تصاريح الرقابة على المصنفات الفنية". وأوضح:" أن تأخر التصاريح هو غير مفهوم وبدون أسباب ولم يتم توضح أي مبرر لهذا التأخير". Advertisements وأكد:" لم يتم تحديد موعد أخر لعرض الفيلم، ويتم الأن دراسة موعد جديد للطرح". الفيلم تأليف محمد حفظي وإخراج محمد صقر، وبطولة إياد نصار وبسمة وإنجي المقدم وشيرين رضا وأحمد مالك وعلي قاسم وهدى المفتي وعدد من ضيوف الشرف. تدور أحداث الفيلم في يوم واحد، في إطار من التشويق، ويظهر العمل شكل التغيرات التي طرأت على الطبقة الوسطى خلال الاحتفال بليلة رأس السنة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خاص| محمد حفظي عن تأخر تصاريح الرقابة لفيلم "رأس السنة :"غير مفهوم" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.