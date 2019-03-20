أشرف طلبة لمصراوي: حب العمل العام دفعني للترشح مرة أخرى لانتخابات المهن التمثيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قال الفنان أشرف طلبة، إنه ترشح مرة أخرى لانتخابات نقابة المهن التمثيلية، لحبه للعمل العام.

وأكد "طلبة" في تصريح خاص لمصراوي، أنه لم يتردد في اتخاذ قرار الترشح مرة أخرى للانتخابات.

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وتابع: "مقدرتش ما ترشحش، مقدرش أستغنى عن العمل العام وخدمة أعضاء النقابة، وقُلت لازم أكمل".

وعن الجديد الذي سيقدمه، خلال الفترة القادمة، قال إنه سيستكمل مع أعضاء مجلس النقابة ما بدأوه خلال السنوات الماضية، من تقديم خدمات ومواصلة الوقوف بجوار الفنانين.

وتجرى انتخابات مجلس نقابة المهن التمثيلية يوم الجمعة الموافق 22 مارس، باختيار نقيب و6 من الأعضاء الجدد.