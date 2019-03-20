بالصور: مريم أوزرلي مع سيرين عبد النور... وقرار صادم سبق زيارتها دبي

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 20 مارس 2019 04:36 مساءً - بالتزامن مع إعلان صحيفة Akşam Life التركية، أنّ الممثلة مريم أوزرلي لن تمثل في المسلسلات بعد الآن، وأنها ستكتفي بتصوير الإعلانات والأفلام السينمائية، حلّت مريم ضيفة على عرض أزياء أقامته Dior في دبي.



وقد حظيت مريم الشهيرة بالسلطانة هيام باستقبالٍ يليق بالسلاطين، في حفاوة اعتادتها الفنانة التركيّة في زياراتها إلى العالم العربي، التي اتخذت طابعاً مرتبطاً بالمناسبات الجماليّة، من عروض أزياء، وإطلاق مساحيق تجميل، خصوصاً بعد أن دخلت هذا المجال بإطلاقها ماركة ماكياج خلصّة بها.



مريم التقت في العرض بالفنانة سيرين عبد النور، والتقطت معها صورة، وقد أشادت سيرين بمريم واصفة إياها بالسيّدة الجميلة.



وحظيت الصورة التي قامت سيرين بنشرها بردود فعلٍ إيجابيّة، خصوصاً أن مريم تحظى بشعبيّة كبيرة في العالم العربي.



وبالعودة إلى قرار مريم اعتزال المسلسلات، فقد التزمت هذه الأخيرة الصّمت، ولم تؤكّد الخبر أو تنفيه، رغم الجدل الذي أثاره الخبر.



فقد بدأت مريم شهرتها في تركيا من خلال مسلسل "حريم السلطان" الذي لعبت في أجزائه الثلاثة الأولى دور السلطانة هيام، وانسحبت في الحلقات الأخيرة من الجزء الثالث بسبب إصابتها بمتلازمة الإرهاق. ثم عادت ولعبت دور البطولة في مسلسل "ملكة الليل"، مع الممثل مراد يلدريم، وخذلهما الرايتنغ فأوقف المسلسل في حلقاته الأولى.



أمّا آخر مسلسل شاركت فيه، فكان مسلسل "ثطاع الطرق لا يحكمون العالم"، الذي حققت فيه نجاحاً كبيراً.



وكان لمريم أكثر من مشاركة في السينما التركية، وحظيت أفلامها بنجاحٍ كبير.



فهل تكتفي مريم بالإعلانات والأفلام وتعتزل الدراما، أم أنّ ما نشر لا يعدو كونه شائعة؟

هذا هو الوجه الآخر لـ مريم أوزرلي وبيرغوزار كوريل ونسليهان أتاغول ونجمات تركيات أخريات خلف الكاميرا

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