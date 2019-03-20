بعد أيام من أدائها مناسك العمرة في السعودية، ظهرت الراقصة المصرية “دينا” في فيديو لتعلن عودتها للرقص سريعا، وهو ما أثار استفزاز رواد التواصل الاجتماعي وأغضب جمهورها.
واعتبر جمهور دينا أن تصرفاتها بأنها متناقضة، لاسيما أنها سترقص عقب عودتها من الديار المقدسة لأداء العمرة مباشرة. ومن ناحية أخرى نفت دينا في الفيديو قصة أرتباطها في السعودية وقالت إنها عادت للعمل وذاهبة للرقص في إحدى حفلات الزفاف. وكانت صّورة متداولة لدينا، مع مواطنتها الإعلامية بسمة وهبة، وهي تبارك لها بشكل يُوحي بأنّها تزوّجتْ، أو تمّتْ خطبتها.
وظهرتْ دينا في الصورة، مُرتدية الحِجاب، وتُشير “بسمة”، إلى خاتم في يدْ “دينا” الأيسر، وتبارك لها، ففسّر المتابعون الصّورة، على أنّها إعلان عن خطوبة دينا، أو زواجها، أثناء تأديتها مناسك العمرة. وأوضح طارق زين، مدير أعمال الرّاقصة والممثلة المصرية، أن الصورة المتداولة، كانت أثناء زيارة دينا لبسمة وهبة في منزلها بالسعودية، لتقديم التهنئة لها بمناسبة زواج ابنها، فقدمت لها الشبكة لمشاهدتها.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: دينا تعلن عودتها للرقص بعد أداء العمرة.. وتكشف حقيقة زواجها في السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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