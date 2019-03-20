شاهد: لُجين وأسيل عمران يسرقان الأنظار في عرض للأزياء بدبي

حضرت الشقيقتان لُجين وأسيل عمران، عرض Haute Couture Spring Summer 2019 Collection لبيت الأزياء الفرنسي Dior، الذي أقيم ليلة أمس في منتزه صفا بارك بدبي.
وظهرت أسيل عمران بإطلالة ناعمة، عبارة عن قميص باللون الكريمي، وتنورة متوسطة الطول من التول بلون مقارب، ، وتركت شعرها منسدلًا بسلاسة على كتفها، مع مكياج بسيط، وإكسسوارات ذهبية بتصميمات عصرية.
كما ظهرت شقيقتها الكبرى “لُجين عمران” بإطلالة كلاسيكية عبارة عن فستان ميدي ضيق باللون الفوشيا، ونسقت معه معطفًا باللون البنفسجي الداكن.
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