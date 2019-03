شاهد.. الإعلان التشويقي لفيلم Once Upon a Time in Hollywood

طرحت شركة كولومبيا الترفيهية، الإعلان التشويقي لفيلم الدراما والكوميديا "Once Upon a Time in Hollywood" والمقرر طرحه في 26 يوليو المقبل.

تدور أحداث "Once Upon a Time in Hollywood" في ولاية (كاليفورنيا) عام 1969، حيث مقتل الممثلة "شارون تيت"، زوجة المخرج "رومان بولانسكي"، بواسطة المجرم

"تشارلز مانسون" وأتباعه ورفاقه.الفيلم من إخراج كوينتين تارنتينو، ويشارك في بطولته نخبة من الأسماء اللامعة أبرزهم: ليوناردو دي كابريو،وبراد بيت، زوي بيل، ومارجوت روبي، آل باتشينو.