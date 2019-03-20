أمير كرارة يهنئ ماجد المصري بعيد ميلاده: "حبيبي وعمهم"

هنأ الفنان أمير كرارة، صديقه الفنان ماجد المصري، بمناسبة عيد ميلاده، وذلك بنشر صورة تجمعهما عبر حسابه الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

علق قائلا: "كل سنة وأنت طيب يا رجل يا عسل يا طيب يا أجدع خلق الله أخويا وحبيبي عمهم".

جدير بالذكر أن الفنان أمير كرارة يشارك خلال رمضان المقبل بمسلسل كلبش 3، يا طيب يا أجدع خلق الله أخويا وحبيبي عمهم".جدير بالذكر أن الفنان أمير كرارة يشارك خلال رمضان المقبل بمسلسل كلبش 3،ويشاركه البطولة كل من: "أحمد عبدالعزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضي، إسلام جمال، أميرة العايدي، أحمد إمام، محمد علي رزق، أمانى كمال، وعدد آخر من الفنانين، تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجي.

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