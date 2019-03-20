الخميس.. داليا البحيري ضيفة مريم أمين في برنامج "اتفقنا"

تستضيف الإعلامية مريم أمين، الفنانة داليا البحيرى، في برنامجها "اتفقنا"، الذي يذاع عبر راديو "نجوم إف.إم" ، وذلك غدًا الخميس، في تمام الثالثة عصرًا.
وتتحدث "البحيري" عن كواليس دورها في مسلسل "فلانتينو"، المقرر عرضه في رمضان المقبل، حيث يعد هذا العمل هو تعاونها الثاني مع الزعيم عادل
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