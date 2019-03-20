الخميس.. داليا البحيري ضيفة مريم أمين في برنامج "اتفقنا"

تستضيف الإعلامية مريم أمين، الفنانة داليا البحيرى، في برنامجها "اتفقنا"، الذي يذاع عبر راديو "نجوم إف.إم" ، وذلك غدًا الخميس، في تمام الثالثة عصرًا.

وتتحدث "البحيري" عن كواليس دورها في مسلسل "فلانتينو"، المقرر عرضه في رمضان المقبل، حيث يعد هذا العمل هو تعاونها الثاني مع الزعيم عادل

إمام، بعد آخر عمل جمعهما سويًا وهو فيلم "السفارة في العمارة"، منذ 13 عامًا، فضلًا عن حديثها عن السينما ولماذا ابتعدت عنها مؤخرًا وما هى خطتها الفنية خلال الفترة المقبلة.