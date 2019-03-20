حسين الجسمي يكسر حاجز الـ 3 ملايين مشاهدة بأغنية "تعاندني"

حققت أغنية "تعاندني" للمطرب الإماراتي حسين الجسمي، نجاحا كبيرا منذ طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، حيث اجتازت الأغنية حاجز الـ 3 ملايين مشاهدة. ملايين مشاهدة. جدير بالذكر أن "الجسمي"، طرح 6 أغنيات من ألبومه الجديد على طريقة السينجل، وذلك

على مدار 4 أيام، حيث اعتمد في هذا الألبوم على الأغانى الخليجية، وضم أغنية واحدة باللهجة المصرية تحمل عنوان "يا غالى"، حتى الآن وهى من كلمات الشاعر عبد الرحمن الأبنودى.

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