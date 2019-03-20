أيمن بهجت قمر يوجه رسالة لـ "ميدو"

دعم السيناريست والشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر، صديقه أحمد حسام ميدو، المدير الفني السابق للوحدة، بعد إقالته من تدريب الفريق السعودي، وذلك عبر تغريدة له عبر موقع "تويتر".
قائلًا:" فخر لمدربين مصر .. يا راجل ده أنا شجعت الإسماعيلي بسببك وأنا أهلاوي".
ومن جانبه رد عليه "ميدو" قائلًا:" حبيبي يا أيمن شكرًا على كلامك الجميل".
جدير بالذكر أن الأزمة نشبت بسبب قيام ميدو بسب واحد من الجماهير عبر تويتر، بعد مطالبة الأخير برحيله عن الفريق.
وأعلن ميدو بعدها سرقة حسابه على تويتر بعد تزايد الهجوم عليه، وقررت إدارة الوحدة السعودي إقالة ميدو على خلفية الواقعة.
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