بمناسبة عيد الأم.. مصطفى العسال يطرح "اشبع منها"

طرح المطرب والملحن مصطفى العسال أغنيته الجديدة "اشبع منها، التي تشارك فيها النجمة وفاء عامر مع نجلها عمر فوزي بالأداء

"اشبع منها" كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان مصطفى العسال، وتوزيع محمد مجدى. وفاء عامر مع نجلها عمر فوزي بالأداءالتمثيلى، وذلك عبر قناته بموقع الفيديوهات "يوتيوب"."اشبع منها" كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان مصطفى العسال، وتوزيع محمد مجدى.

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