ديانا كرزون تشدو بأغنية جديدة في عيد الأم

تشدو الفنانة الأردنية ديانا كرزون، بأغنية جديدة في مناسبة الاحتفال بعيد الأم، إذ طرحت كرزون منذ قليل، أغنية "هاي الست

أمي"، وذلك عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب. الأغنية من كلمات عمر ساري، وألحانمحمد بشار، وتوزيع خالد مصطفى.

وكانت كرزون قد طرحت مؤخرا أغنية "حب تقليدي" باللهجة الخليجية للاحتفال بعيد الحب، وهي من كلمات محمد القاسمي، وألحان وتوزيع حاتم منصور.