فن ومشاهير

ديانا كرزون تشدو بأغنية جديدة في عيد الأم

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

 تشدو الفنانة الأردنية ديانا كرزون، بأغنية جديدة في مناسبة الاحتفال بعيد الأم، إذ طرحت كرزون منذ قليل، أغنية "هاي الست

أمي"،  وذلك عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب. الأغنية من كلمات عمر ساري، وألحان
ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D
محمد بشار، وتوزيع خالد مصطفى.

وكانت كرزون قد طرحت مؤخرا أغنية "حب تقليدي" باللهجة الخليجية للاحتفال بعيد الحب، وهي من كلمات محمد القاسمي، وألحان وتوزيع حاتم منصور.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ديانا كرزون تشدو بأغنية جديدة في عيد الأم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

2019 © -
الرجوع الى الاعلى