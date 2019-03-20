فرقة موسيقى الراب "ميغوز" تحيي حفلة ما بعد سباق الجولة الافتتاحية من بطولة العالم للرالي كروس في...

كشفت حلبة مرسى ياس وشركة فلاش للترفيه اليوم أن فرقة موسيقى الراب الأمريكية "ميغوز" ستحيي حفلة ما بعد سباق رالي كروس أبوظبي مساء يوم الجمعة 5 أبريل التي تقام في ميدان دو.

وينحدر أعضاء فرقة ميغوز الثلاثة من أتلانتا، وتعد الفرقة ضمن أهم فرق موسيقى الراب المعاصرة، وحازت على عدة ترشيحات لجوائز غرامي، كما نالت أبوماتها التصنيف البلاتيني، وأحدثت الفرقة موجهة هائلة تردد صداها في مختلف أنحاء عالم الموسيقى بألبومها الغنائي الأول الذي نال التصنيف البلاتيني، وتصدر الألبوم الذي يحمل عنوان "كالتشر" لائحة أفضل الألبومات مبيعًا فور إصداره، كما ترشحت الفرقة لجائزتي غرامي لفئة أفضل ألبوم راب وأفضل أداء موسيقى الراب لعام 2018.

وفي يناير أصدرت الفرقة ألبومها الغنائي كالتشر II، عند الذكرى الأولى لإصدار الألبوم السابق، ومجددًا تصدر أحدث ألبومات الفرقة لائحة أفضل الألبومات مبيعًا عند إطلاقه، مسجلًا مبيع 150 ألف استماع عبر الإنترنت، بالإضافة إلى مبيع 38 ألف ألبوم، بالإضافة إلى ما يساوي مبيع 11 ألف أغنية منفردة، كما سجل أكثر من 225.6 مليون استماع عبر الانترنت خلال أسبوعه الأول.

كما أدرجت ثمان من أغان هذا الألبوم على قائمة أكثر 10 أغان تشغيًا على منصة سبوتيفاي في يوم إصدار الألبوم، بالإضافة إلى احتلاله المركز الأول على قائمة أبل للموسيقى في 62 بلدًا عند إصداره، محققًا بذلك إنجازًا يعد ضمن الأضخم خلال الأسبوع الأول لأأي ألبوم غنائي عند إصداره منذ انطلاق المنصة، فيما تابع الثلاثي تحقيق النجاحات المتواصلة على منصات الاستماع للموسيقى عبر الانترنت.

وفي تصريح له، قال جون ليكريش، الرئيس التنفيذي لشركة فلاش للترفيه:" يسعدني الإعلان عن حضور مجموعة من كبار المواهب عالم موسيقى الهيب هوب لتحيي حفلة مساء الجمعة لما بعد سباق رالي كروس أبوظبي في ميدان دو، ألهبت موسيقاهم حماس الجمهور وأمتعت عروضهم الغنائية الآلاف في مختلف أنحاء العالم، وأنا واثق أنهم سيشكلون إضافة رائعة لعطلة أسبوع حافلة بالسباقات والعروض الموسيقية والترفيهية الحية التي تقام طيلة عطلة الأسبوع".

وتغني حفلة مساء الجمعة، المقدمة من دو لايف!، الفعاليات الترفيهية والسباقات الحماسية والأنشطة المتنوعة التي تستضيفها جزيرة ياس على مدار ثلاثة أيام.

وكان منظمو الحدث قد كشفوا في وقت سابق عن مسار سباق الاتحاد الدولي للسيارات للرالي كروس في أبوظبي والذي تستضيفه حلبة مرسى ياس.

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وبالإضافة إلى ذلك، كشفت حلبة مرسى ياس عن إطلاق عرض الدخول المجاني للأطفال، بالتعاون مع مياه العين، خلال عطلة أسبوع سباق رالي كروس أبوظبي، ويتيح عرض "انطلق مجانًا" لحاملي التذاكر أصطحاب أربعة أطفال ممن تقل أعمارهم عن 12 عامًا مجانًا إلى هذا الحدث العالمي المميز للاستمتاع بسباقات السيارات المشوقة والفعاليات الترفيهية العائلية.

وبدوره صرح الطارق العامري، الرئيس التنفيذي لحلبة مرسى ياس: "نحن في حلبة مرسى ياس سعداء للغاية بانضمام الفرقة العالمية ميغوز إلى قائمة الفعاليات الترفيهية لعطلة أسبوع سباق بطولة الاتحاد الدولي للسيارات للرالي كروس في أبريل، ومن المؤكد أن قائمة الفعاليات الترفيهية في المناطق المجاورة لمسار السباق طيلة أيام عطلة أسبوع السباق الثلاثة، بالإضافة إلى السباقات الحماسية لطولة العالم للرالي كروس وبطولتي سباق سيارات إضافيتين على برنامج السباق، ستجعل من هذه المناسبة حدثًا لا يفوت على روزنامة فعاليات أبوظبي".

وأضاف" :كما يتيح عرض الدخول المجاني للأطفال الفرصة لجميع أفراد العائلة للاستمتاع بهذا الحدث العالمي المميز بأجوائه الاحتفالية، وفعاليته التي تتناسب مع مختلف الأعمار. ونتطلع في حلبة مرسى ياس إلى عطلة الأسبوع التي ستثبت جاذبيتها لدى عشاق الموسيقى والسباقات الحماسية على حد سواء، وأدعو جميع هواة رايضة السيارات والأجواء الاحتفالية إلى حجز تذاكرهم بأسرع وقت".

وكان منظمو الحدث قد كشفوا مؤخرًا عن جدول حافل بالفعاليات الترفيهية العائلية، يتضمن وتشهد حلبة مرسى ياس على مدى ثلاثة أيام كرنفالًا للفعاليات الرياضية والترفيهية، تشمل أنشطة عائلية، وألعاب حماسية لهواة التشويق والإثارة، ومهرجانات أطعمة تضم خيارات عديدة من أنواع الطعام والمشروبات بالإضافة إلى محطات الطعام المتنقلة، وتحديات وسباقات كارتينج في ياس كارت زون، ولقاءات مع السائقين المشاركين وجلسات للحصول على تواقيع تذكارية، وعروض فنية وموسيقية حية يقدمها موسيقيون وفنانون إماراتيون، بالإضافة إلى الحفل الغنائي الحصري بحاملي تذاكر السباق مساء يوم الجمعة.

وكجزء من فعاليات المشاركة في هذا المهرجان الرياضي والترفيهي الذي يستمر على مدار ثلاثة أيام، يمكن لحاملي بطاقة التذكرة تحقيق الفائدة القصوى من وجودهم في جزيرة ياس وذلك بإضافة خيار إمكانية الدخول إلى حدائق ياس الترفيهية وذلك عند شرائهم تذكرة سباق الاتحاد الدولي للسيارات للرالي كروس في أبوظبي. وتتيح هذه الباقة لحاملي التذاكر بزيارة عالم فيراري أبوظبي، وحديقة ياس ووتروورلد، وحديقة عالم وارنر بروذر، من يوم الخميس وحتى يوم الأحد.

وتبدأ أسعار الدخول من 395 درهمًا إماراتيًا للدخول العام إلى المدرج الشمالي، و595 درهمًا إماراتيًا لاستراحة النادي الشمالي، و1495 درهمًا إماراتيًا لأجنحة الضيافة في ملتقى ياس.