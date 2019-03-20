القبض على صهر الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

اعتقلت السلطات الفرنسية، بلحسن طرابلسي، صهر الرئيس التونسي الأسبق، زين العابدين بن علي، ووضعته قيد الاحتجاز.

جاء ذلك وفقا لما أعلنه كزافييه تارابو، العام في مرسيليا، لوكالة الصحافة الفرنسية.

تونس كانت قد أعلنت أنها تسعى لتسلم صهر الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، الذي تم اعتقاله في فرنسا، بتهم احتيال.

بيان وزارة العدل وفقا لـ”فرانس برس” جاء فيه: إن مكتب “إنتربول تونس” أرسل إشعارا إلى الوزارة يفيد بإلقاء السلطات الفرنسية القبض على بلحسن طرابلسي، حيث يواجه 17 مذكرة اعتقال محلية، إضافة إلى 43 مذكرة دولية.

Advertisements

مصدر قريب من التحقيق أفاد أن طرابلسي اعتقل في جنوب البلاد في وقت سابق هذا الأسبوع، لعلاقته بممارسات مالية مشبوهة، دون إعطاء تفاصيل إضافية.

رجل الأعمال الثري وشقيق ليلى زوجة بن علي، ترك تونس في يناير عام 2011، عندما أطاحت الاحتجاجات الرئيس.. وسافر طرابلسي مع عائلته بطائرة خاصة إلى مونتريال حيث طلب اللجوء السياسي، لكن كندا رفضت طلبه عام 2015، ثم اختفى فيما كانت السلطات الكندية تتحضر لترحيله بعد ذلك بعام.. كما أنه مطلوب في تونس، حيث يعتقد أنه ترأس مجموعة اختلست أموالا حكومية.

برقية دبلوماسية أمريكية مسربة في يونيو 2008، كانت قد ذكرت أن بلحسن طرابلسي كان “صاحب السمعة الأسوأ بين أفراد عائلة بن علي، وتدور شائعات حول تورطه في مخططات فساد واسعة”.

ونفي طرابلسي، الذي تشمل ممتلكاته شركة طيران وفنادق، هذه المزاعم ضده، وقال إنه بنى ثروته بنفسه كرجل أعمال ناجح.