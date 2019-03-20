بصورة معها من السعودية.. الإعلامية بسمة وهبة تكشف عن زواج دينا والفنانة تعلّق.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

”ألف مبروك يا دينا.. جيتى لبيته فكرمك وأهداكى هدية الحياة”، كلمات وجهتها الإعلامية المصرية بسمة وهبى لمواطنتها الفنانة الاستعراضية دينا، في إشارة قوية بأنها قد تزوجت في وقت قريب.

وظهرت الإعلامية بسمة وهبة، في صورة نشرتها على حسابها بموقع انستجرام، وهى تشير على خاتم ترتديه الفنانة دينا فى يدها اليسرى وعلقت عليها تقول: “ألف مبروك يا دينا.. جيتى لبيته فكرمك وأهداكى هدية الحياة.. الله يسعدك ويوفقك”.

وكشفت بسمة وهبة عن مكان التقاط الصورة من خلال التعليق حيث قالت موجهة حديثها للراقصة دينا:”نورتى جدة ونورتى بيتى.. ومبروك مبروك مبروك يا عروسة النيل”.

الإعلان الغير مباشر لزواج الراقصة دينا جعل جمهور النجمة يتسائل عن جنسية العريس، وهل هو ثري خليجي؟، حيث أنه يفهم من تهنئة الإعلامية أن الزواج تم في مدينة جدة، أم أن الزواج تم في مصر من رجل مصري؟.

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الفنانة الاستعراضية دينا قامت بنشر مقطع فيديو عبر حسابها على انستجرام، وأعلنت عودتها إلى مصر بعد أداء العمرة، ونفت من خلاله أن تكون قد تزوجت؛ لكنها في الوقت نفسه لم تفسر رسالة الإعلامية لها ولم تتعرض لحديث بسمة وهبة نهائيا خلال الفيديو.

وكانت الفنانة دينا نشرت العديد من الصور خلال أداءها مناسك العمرة خلال الأيام الأخيرة، حيث ظهرت وهى ترتدى عباءة لونها أسمر وعليها شال أخضر، قبل أن تظهر وهى ترتدى ملابس بيضاء.

جدير بالذكر أن الراقصة دينا كانت قد أعلنت طلاقها من زوجها رجل الأعمال وائل أبوالحسن في عام 2017، وقيل حينها أن الطلاق وقع بعد رقصة مثيرة لها في برنامج تلفزيوني

دينا تزوجت 3 مرات من خارج الوسط الفنى ومنها زواج من شاب لم تعترف به إلا بعد تسريب صورة من عقد زواجهما، وهو نفس ما حدث مع قصة زواجها من رجل الأعمال حسام أبو الفتوح، وهو الارتباط الذى استمر لأكثر من 5 سنوات ولم يعرف به أحد إلا بعد فضيحة الـ”سى دى” الشهيرة.