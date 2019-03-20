ميغان ماركل وبريانكا شوبرا ..هل ما زالت صداقتهما وثيقة؟!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - رغم علاقة الصداقة التي تربط منذ فترة طويلة بين النجمة بريانكا شوبرا ودوقة ساسكس ميغان ماركل؛ لكن بدأت تتردد بعض الأقاويل عن وجود خلافات بينهما خلال الآونة الأخيرة، خاصة في ظل غياب كلتيهما عن المناسبات الاجتماعية التي تخص بعضهما خلال العام الماضي.

لكن وفقًا لمعلومات تحصّل عليها برنامج E!News التلفزيوني الأمريكي، فإن كل الأخبار المتداولة عن انهيار صداقة بريانكا وميغان هي أخبار لا أساس لها من الصحة، وكشف مصدر مقرب من النجمتين للبرنامج "كل المعلومات والأخبار المتداولة عن انهيار صداقة النجمتين غير صحيحة، فهما ما تزالان صديقتين مقربتين وتتحدثان مع بعضهما كثيرًا".

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وأضاف المصدر "تثق ميغان في تفهم بريانكا لتلك التعديلات التي فُرِضَ على دوقة ساسكس أن تُدخِلُها في حياتها بعد انضمامها إلى العائلة الملكية، كما أن ميغان مازالت تعتبر بريانكا واحدة من أكثر المقربين لها، وأن غيابهما عن مناسبات بعضهما هو أمر لا يعني أي شيء".