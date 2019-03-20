أحلام تُحيي حفلين في السعودية على حسابها الخاص.. لهذا السبب!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تحيي الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي مساء غد الخميس وبعد غد حفلين غنائيين ولأول مرة، تحت إشراف الهيئة العامة للثقافة، وبحضور جميع الفئات (شباب، فتيات، عائلات) وذلك بمركز الملك فهد الثقافي بالرياض.

وعلقت أحلام عبر حسابها قائلة: "السعودية غير أحس كأنها أول حفلة لي"، فيما سيكون الحفلان على حسابها الخاص من جميع النواحي، على الرغم من عقدها المبرم مع شركة روتانا، إلا أن أحلام فضّلت أن تكون هي المشرفة على حفليها وإظهارهما بالشكل المطلوب.

وخلال عيد الفطر الماضي، كان من المفترض أن تقيم "أم فاهد" حفلات غنائية في السعودية، إلا أنه في كل مرة إما أن يؤجل الحفل أو يتم إلغاؤه كما حدث في منطقة جازان بعد المطالبات الكبيرة بإلغائه.

والحفلان غدًا وبعد غد واجها أيضًا مطالب بإلغائمها من قبل ناشطين في "تويتر" مؤخرًا، لكن هذه المرة كسبت أحلام.

Advertisements

يشار إلى أن الفرقة الموسيقية الحاضرة بقيادة المايسترو أمير عبدالمجيد، ليست بالعدد نفسه وإنما زاد على عددها الأساسي 10 أشخاص؛ وهو غير معتاد، كما وضعت أحلام في أجندتها للحفلتين أن تكون الأغاني المقدمة من اختيار الجماهير.