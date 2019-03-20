أيام قرطاج الشعرية تتحدث بلغات العالم

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جدة - بواسطة طلال الحمود - تبدأ أيام قرطاج الشعرية في تونس دورتها الثانية الأسبوع القادم، بمشاركة 40 ضيفاً من مختلف الدول العربية، إضافة إلى فرنسا وإسبانيا وإيطاليا وروسيا وبريطانيا.

وقالت مديرة أيام قرطاج الشعرية، جميلة الماجري، في مؤتمر صحافي، الجمعة، إن الدورة الجديدة ترفع شعار "احتفاء بالشعر.. احتفاء بالحياة" وتقام في الفترة من 22 إلى 29 مارس/آذار.

وذكرت الماجري أن "هذه دورة الترسيخ والتكريس والتثبيت للأيام الشعرية، الشعر في بلادنا جدير بأن تكون له تظاهرة كبرى تعني به مثل هذه التظاهرة".

كما أشارت إلى أن شعراء من مصر والسودان والعراق وفلسطين وليبيا وسوريا ولبنان واليمن والمغرب والجزائر والإمارات والأردن والسعودية والكويت وسلطنة عمان سيشاركون في الدورة الثانية، إلى جانب الشعراء التونسيين.

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ويبدأ البرنامج بحفل موسيقي بقيادة الموسيقار التونسي عبد الرحمن العيادي على مسرح الأوبرا بمدينة الثقافة، تليه قراءات شعرية للشعراء حبيب الصايغ من الإمارات، وسامي مهدي من العراق، وراشد عيسى من الأردن، وجاسم الصحيح من السعودية، وشميسة النعماني من سلطنة عمان، وعلا خضارو من لبنان، وأماني الزعيبي من تونس.

كذلك يشمل البرنامج يوماً للاحتفاء بالشعر العربي في 23 مارس/آذار يتم خلاله إلقاء قصائد لكبار الشعراء أمثال منور صمادح ومحمد الغزي وصالح القرمادي وأحمد اللغماني وآدم فتحي ومحمد الصغير أولاد أحمد، ويخصص أمسيتين للشعر الشعبي.

وتقيم أيام قرطاج الشعرية أمسيات خاصة للشعر الفرنسي في 24 مارس/آذار والشعر الإسباني في 25 مارس/آذار والشعر الروسي في 26 مارس/آذار والشعر الإيطالي في 27 مارس/آذار والشعر الإنجليزي في 28 مارس/آذار.

وتنظم أيام قرطاج الشعرية "منابر حوارية" تتناول عدداً من قضايا الشعر، منها (أزمة نقد الشعر) و(الشعر وما بعد الحداثة) و(الشعراء الروائيون) و(شعراء مترجمون).

ويسدل الستار في 29 مارس/آذار بقراءات شعرية وتتويج الفائزين بثلاث مسابقات شعرية.