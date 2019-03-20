مسلسل "الضاهر" يخرج للنور بعد سلسلة عقبات

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اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: تعرض شبكة قنوات الحياة المصرية مسلسل "الضاهر" الذي يقوم ببطولته الفنان محمد فؤاد مع رغدة وفريال يوسف. وهو العمل الذي انطلق تصويره قبل نحو 4 سنوات قبل أن يتوقف لاعتراضات من جهات سيادية. حيث صدر القرار بوقف تصويره بعد إنجاز الجزء الرئيسي من مشاهده التي صُوِّرَت بين اليونان وفرنسا قبل أكثر من عامين مع استئناف العمل قبل صدور قرار آخر بوقفه حتى إشعارٍ آخر.
والجدير ذكره أن مرحلة تحضيره وتصويره تخللها خلافات حادة وصلت للقضاء بين بطله محمد فؤاد ومنتجه الفنان تامر عبد المنعم الذي صدرت بحقه أحكاماً قضائية بالحبس في دعاوى الشيكات بدون رصيد التي أقامها "فؤاد" ضده بسبب عدم حصوله على باقي مستحقاته.
يشار إلى أنه رغم حصول فريق العمل على موافقة رقابية جديدة منذ بداية العام الماضي، يبقى 3 أسابيع للإنتهاء من تصوير جميع الحلقات. فيما جاء إعلان قناة الحياة عن بث العمل مفاجئاً. إلا أنها لم تكشف ما إذا كانت ستعرضه ضمن خطتها البرامجية والدرامية لشهر رمضان أم قبل ذلك. مع التذكير أنه كان يفترض عرضه على شاشة قنوات أون التي أصبحت مع شبكة قنوات الحياة تابعة لمجموعة إعلام المصريين.
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