شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم محمد صبحى وإلهام شاهين وسمير عبد العزيز بالهناجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت منظمة الضمير العالمي لحقوق الإنسان احتفالية كبري بقاعة سينما الهناجر استهلتها بتقديم العرض الأول لفيلم "جحود قلب" للمخرج حاتم صلاح وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الأم. حضر العرض أبطال الفيلم وعدد كبير من نجوم الفن والشخصيات العامة والإعلاميين، وقام الدكتور. مينا يوحنا مدير عام المنظمة بتكريم عدد كبير من نجوم السينما المصرية من بينهم الفنان الكبير محمد صبحي والفنانة القديرة سميرة عبد العزيز والفنان أحمد شاكر والفنانة إلهام شاهين والفنان عبد السلام الدهشان والفنانة ميرنا وليد والفنانة أمل رزق والمطرب مجد القاسم وريم خالد والمخرجين حاتم صلاح وأشرف فايق والمنتج إيهاب سعيد ود. سمية النحاس مدير فرع المنظمة بالقاهرة وأحد أبطال الفيلم، وشهادات التقدير كما تم تكريم أبطال الفيلم. Advertisements

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