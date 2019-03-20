شكرا لقرائتكم خبر عن شبكة Starz تعلن عن موسم ثالث لمسلسل " American Gods" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شبكة Starz عن موسم ثالث جديد من مسلسل " American Gods" بصورة لها على الحساب الرسمي للمسلسل على موقع التغريدات "تويتر".



American Gods

وذلك بعد أيام قليلة من عرض الموسم الثانى للمسلسل، الذي بدأ في 10 مارس الجارى على الشبكة، ويأتي التجديد مفاجئ بعض الشئ بسبب التقييمات المنخفضة الذى حصل عليها المسلسل، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع" tvseriesfinale".

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American Gods

العمل من بطولة ريكى ويتل، إميلى براوننج، بابلو شرايبر، كريسبين جلوفر، بروس لانجلي، اوتيد بداكي، ايان مكشان، موسى كريش، كهيون كيم، جيليان أندرسون، المسلسل من تأليف بريان فولر، ومايكل جرين.

مسلسل American Gods يدور حول رجل يدعى Shadow له ماض، لكنه في الوقت لا يريد ألا العيش في حياة هادئة مع زوجته والبقاء بعيدا عن المشاكل، حتى يعلم أنها قتلت فى حادث مروع يحضر إلى البيت من أجل الجنازة، بينما تهز العاصفة العنيفة الطائرة، يستقبله رجل غريب في المقعد المجاور له، الرجل يطلق على نفسه السيد Wednesday، والذى يحذر Shadow بأن عاصفة أكبر بكثير قادمة.