شكرا لقرائتكم خبر عن عماد رشاد زوج وفاء سالم في مسلسل "ابن أصول" مع حمادة هلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل الفنان عماد رشاد تصوير مشاهده فى مسلسل "ابن أصول"، حيث يظهر خلال الأحداث بشخصية زوج الفنانة وفاء سالم ووالد الفنانة رانيا منصور ،المسلسل من إخراج محمد بكير وإنتاج شركة سينرجى، وتأليف أحمد محمود أبو زيد.

"ابن أصول" بطولة حمادة هلال، سوزان نجم الدين، آيتن عامر، محمد نجاتى، رانيا منصور، وفاء سالم، ايناس كامل، إسلام إبراهيم، عماد رشاد، كريم أبو زيد، حمزة العيلى، أحمد حلاوة وعدد آخر من الفنانين ويعد المسلسل الثالث على التوالى الذى يظهر به حمادة هلال فى دراما رمضان بعدما كان يظهر كل عامين.

مسلسل "ابن أصول" تدور أحداثه فى إطار اجتماعى به خط كوميدى وذلك من خلال رجل يمتلك شركة ألماس ومحلات ذهب وهو شخص مقتدر ومحترم ويتمتع بخفة الظل ومع تطور الأحداث يدخل حياته أشياء كثيرة تعكر صفوها.