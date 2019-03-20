الشاعرة إيرين يوسف تكشف لـ"الخليج 365" كواليس مشاركة أصالة بأغنية "غمّض قوي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

في ثاني تعاون بين فرقة بساطة والفنانة أصالة، طرحت أمس، عبر موقع يوتيوب أغنية "غمّض قوي"، من كلمات الشاعرة إيرين يوسف وألحان إيهاب عبدالواحد، وتوزيع موسيقي فهد.

وقالت الشاعرة أيرين يوسف في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "الأغنية تم تلحينها منذ 4 سنوات تقريبًا بعد طرح قصيدة (غمض قوي) في ديواني الشعري الأول (شبرا مصر)، وهي ليست التعاون الأول لي مع الملحن إيهاب عبد الواحد وفرقة بساطة.

وعن مشاركة الفنانة أصالة بالأغنية، تقول إيرين: "كنت أتوقع غناء فرقة (بساطة) فقط للأغنية، وفوجئت بمشاركة الفنانة أصالة بعد إعجابها بالكلمات، عقب سماعها لها من الملحن إيهاب عبد الواحد، وزادت سعادتي ودهشتي أيضًا بمشاركة أوركسترا كييف الكلاسيكية بالعزف لأول مرة في عمل مصري".

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وتكشف الشاعرة عن التعديل الذي تم على القصيدة الأصلية، وتقول: "التعديل حدث من حوالي عام، بإضافة مقطع غير موجود بالنص الأصلي، وكتبته مخصوص ليكون ثاني كوبليهات الأغنية (وأرجع كمان تاني لورا/ صحي اللي مات/ هتلاقي ورقة مطبقة جواها قلب وضحكتين/ وقمر في شباك الجيران/ سهران يلومك كنت فين)، وحدث ذلك قبل انضمام الفنانة أصالة".

أغنية "غمض قوي" هي أول أغاني ألبوم فرقة بساطة والذي يحمل عنوان "حواديتنا" ومن المقرر إصداره خلال الأيام القادمة، وهي ثاني عمل تقدمه الفنانة أصالة مع الفرقة بعد تقديمها معهم أغنية "تساهيل" في فيلم "أولاد رزق" ومشاركتها أيضًا بالغناء معهم بإحدى حفلاتهم في ساقية الصاوي.