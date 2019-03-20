أيمن بهجت قمر يوجه رسالة لـ "ميدو" بعد إقالته من الوحدة السعودي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:
وجه المؤلف والكاتب أيمن بهجت قمر رسالة لأحمد حسام ميدو، المدير الفني السابق للوحدة، بعد إقالته من تدريب الفريق السعودي.
دعم بهجت قمر صديقه، في تغريدة له عبر موقع "تويتر"، قائلًا: "فخر لمدربي مصر.. يا راجل ده أنا شجعت الإسماعيلي بسببك وأنا أهلاوي".
من جانبه، رد عليه "ميدو" قائلًا: "حبيبي يا أيمن شكرًا على كلامك الجميل".
كانت أزمة نشبت بسبب قيام ميدو بسب واحد من الجماهير عبر تويتر، بعد مطالبة الأخير برحيله عن الفريق.
وأعلن ميدو بعدها سرقة حسابه على تويتر بعد تزايد الهجوم عليه.
وقررت إدارة الوحدة السعودي إقالة ميدو على خلفية الواقعة.
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