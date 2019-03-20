بالصور.. من هي جميلة العلايلي التي يحتفل جوجل بذكراها اليوم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

يحتفل محرك البحث العالمي "جوجل"، اليوم، بذكرى ميلاد الشاعرة المصرية الراحلة جميلة العلايلي، التي ولدت في 20 مارس 1907، بمدينة المنصورة.

انتقلت "جميلة" للقاهرة بعدما شجعها عدد من كبار الشعراء في عصرها للاستقرار فيها، بعدما كانت زيارتها لها تقتصر على زيارة خاطفة لدار الأوبرا الملكية.

في بدايتها أشاد بها عدد من كبار النقاد والشعراء، أبرزهم إبراهيم ناجي، وأحمد زكي أبو شادي، وعلى الجندي، وزكي مبارك، ومحمد مندور، وصالح جودت.

كتبت مقالات عن الآداب والأمومة وعدد من القضايا المعاصرة في زمانها، بجريدة "الأهداف" من 1949 حتى عام 1975.

للشاعرة الراحلة عدد من الروايات وعدد من الدواوين الشعرية، أبرزها "نبضات شاعرة"، "صدى أحلامي"، "صدى إيماني".

مثلها الأعلى في مجال الشعر والأدب وقضايا المرأة الأديبة مي زيادة، وزعيمة النهضة النسائية هدى شعراوي، ومؤسس جماعة أبوللو الدكتور أحمد زكي أبوشادي.



في 11 إبريل 1991، رحلت عن عالمنا الشاعرة الكبيرة عن عمر يناهز 84 عامًا.