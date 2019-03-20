10 نجمات عرب أمهات مطلقات..من الأجمل؟

تعتبر العديد من النجمات العرب أن الزواج مرة واحدة فقط قد يكون أكثر من كافي، خاصة إذا انتهت هذه التجربة بالفشل، لذا نجد أن العديد من النجمات يرفضن اليوم فكرة الزواج مرة أخرى والتعايش مع الأمومة من جديد.

النجمة الجميلة ديانا حداد اختارت رعاية اطفالها بدلاً من الزواج مرة أخرى وهو ما قامت به الممثلة المصرية الشابة إيمان العاصي والتي أكدت أنها تخشى من خسارة ابنتها في حال تزوجت.

وعلى الرغم من زواج الفنانة غادة عبد الرازق أكثر من مرة إلا أنها أعلنت مؤخرًا أنها لا تنوي الزواج من جديد، فالأهم الآن هو رعاية أحفادها وقضاء أغلب الوقت برفقتهم.

أما النجمات غادة عادل أيضاً ترفض فكرة الزواج بعد سنوات طويلة من حياة عائلية حتى وإن انتهت بالفشل، خاصة في ظل وجود أطفال كبار.

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النجمة سميرة سعيد اختارت تربية ابنها الوحيد شادي بدلاً من الزواج من جديد وانجاب أولاد ونراها بكامل جمالها وأناقتها حتى اليوم.

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