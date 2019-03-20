رسالة حبّ من دنيا سمير غانم لزوجها.. فماذ قالت؟

أعربت النجمة دنيا سمير غانم عن سعادتها البالغة بالنجاح الكبير الذي يحققه زوجها الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج 8 الصبح، والذي يعتبر البرنامج الصباحي الأول على الفضائيات المصرية.

وشاركت دنيا جمهورها ومحبيها عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديو إنستقرام، صورة لزوجها أثناء تغطيته لمنتدى الشباب العربي الأفريقي في محافظة أسوان، وعلقت عليها قائلة: «دائماً ما أكون فخورة بيك».

اقرئي أيضا : عمرو أديب معلقاً على فيديو عمرو دياب ودينا الشربيني: «هتتحسدوا ياحبيبي خاف على نفسك»

يشار إلى أن الفنانة دنيا سمير غانم تستكمل تصوير مسلسلها الجديد «من أول نظرة»، الذي ستخوض به السباق الرمضاني المقبل مع كوكبة من نجوم الكوميديا، في أحد الأستوديوهات الداخلية بمنطقة الحزام الأخضر، وقد اقتربت دنيا على الانتهاء من تصوير القصة الأولى من العمل، الذي يطرح في شكل 3 قصص، كل قصة ستقدم في 10 حلقات.

ويشارك في بطولة العمل: الفنانة شيماء سيف، ومحمد سلام، وأمير المصري، وعدد من النجوم الذين ظهروا معها في مسلسلها الأخير في الالا لاند، كما سيظهر معها عدد من ضيوف الشرف، على رأسهم: النجم الكبير سمير غانم، والفنانة دلال عبدالعزيز، وزوجها الإعلامي رامي رضوان، وعدد من الفنانين والأطفال الذين سيظهرون في إحدى حلقات العمل.