عمرو أديب معلقاً على فيديو عمرو دياب ودينا الشربيني: "هتتحسدوا ياحبيبي خاف على نفسك"

من جديد، علق الإعلامي عمرو أديب على علاقة الفنان عمرو دياب والممثلة دينا الشربيني.

وعلق عمرو أديب على فيديو احتفال عمرو دياب بدينا الشربيني وتعليقات السيدات عليه، وقال: «يا عمرو عملت لنا مشاكل، خاف من الحسد، عندما تقوم بأمر مثل هذا لا تعلنه».

وتابع: «ما الأمر العظيم الذي قام به عمرو دياب؟ اشترى لها تورتة عليها صورتهما؟ أنا ممكن أقوم بتركيب صورتي مع أنجلينا جولي على تورتة، غنى لها في عيد ميلادها؟ هو مغني وطبيعي أن يغني في المناسبات».

وأضاف: «يا عمرو يا حبيبي هتتحسدوا، ولا تنشر أي فيديوهات جديدة (اتهرينا بهدلة وتريقة)».

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وكان قد انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يجمع عمرو دياب بدينا الشربيني، وكان دياب يضيء شموع تورتة عيد الميلاد، وكان مطبوعاً على أكثر من واحدة صورة تجمعهما سوياً، وكانت في الخلفية أغنية «برج الحوت».

شاهدي الفيديو :



