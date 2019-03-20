هل تذكرون طفل فيلم طاقية الإخفا؟ هكذا أصبح شكله في الخمسينيات من العمر

تسلم الفنان أحمد فرحات تكريمه بالمهرجان الدولي لكافادا الفرنسية بمناسبة يوم المرأة المصرية وعيد الأم حيث أقامت شركة كافادا الفرنسية احتفالاً بهذه المناسبة.

وعرف أحمد فرحات بكونه الطفل الشقي في عدد من الأعمال الفنية، منها فيلم «طاقية الإخفا» وإشاعة حب حيث جسد دور الابن المزعوم لهند رستم وعمر الشريف، بعدها اتجه فرحات إلى العمل كمخرج سينمائي بعد توقفه عن التمثيل.

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وقد أقيم المهرجان بحضور عدد من النجوم منهم دينا عبدالله، وسلوى عثمان، وهند عاكف، وابنة الفنان الراحل نجيب الريحانى جينا.

يذكر أن المهرجان يقام احتفالاً بشهر المرأة، وتقديرًا واعترافًا بفضل الأم في كل زمان ومكان، وأشار المسئولون عن الحفل إلى أنهم يهتمون بكل ما يخص المرأة اجتماعيًا وجماليًا، فجمال وأناقة المرأه مسؤوليتنا، وهو الشغل الشاغل لنا.