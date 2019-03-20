أربع لبنانيات يتابعهن محمد حديد.. خمنوا من هن ؟

كتب امير فتحي في الأربعاء 20 مارس 2019 02:59 مساءً - يتابع رجل الأعمال الشهير محمد حديد أي والد العارضتين العالميتين جيجي وبيلا حديد، الكثير من الوجوه الشهيرة من العرب واللبنانيين على صفحته على انستاغرام.

وقد وجدنا أن الوجوه الشهيرة اللبنانية التي يتابعها محمد حديد هن الممثلة دانييلا رحمة والإعلامية جيسيكا عازار والفنانة مي حريري واللبنانية الأسترالية التي فازت بلقب ملكة جمال العالم أستراليا Miss World Australia لعام 2012 جيسيكا قهواتي.

وكان محمد حديد وهو ملياردير أميركي من أصل فلسطيني قد حضر في السابق إلى لبنان برفقة حبيبته العارضة الإيرانية شيفا صفي.