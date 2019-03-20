شاهدوا بشكل كوميدي حسن الرداد يوجه رسالة الى زوجته إيمي.. كيف تتعامل الفنانة دلال عبدالعزيز معه!

كتب امير فتحي في الأربعاء 20 مارس 2019 02:59 مساءً - حل الممثل المصري حسن الرداد ضيفا على برنامج ” Carpool Karaoke بالعربي”، الذي يقدمه هشام الهويش على قناة دبي، وخلال اللقاء وجه رسالة خاصة إلى زوجته الفنانة إيمي سمير غانم بشكل كوميدي على الطريقة الغنائية الأوبرالية وقال : “إيمي .. بأقولك يا إيمي من دبي كفاية شوبنج يا إيمي”، وأكد أن زوجته لا تحب التبضع غفط لا بل هي تعشقه مثلها مثل كل النساء.

وحقق الفيديو انتشارا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي اضافة الى مواقف كثيرة شهدتها الحلقة بين هشام الهويش وإيمي سمير غانم





