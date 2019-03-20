مروة ناجي نجمة “ذا فويس” تعلن إنفصالها رسمياً عن زوجها

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كتب امير فتحي في الأربعاء 20 مارس 2019 02:59 مساءً - أعلنت نجمة “ذا فويس”، الفنانة المصرية مروة ناجي، إنفصالها رسمياً عن زوجها أحمد مجاهد، بعد 7 أشهر على الطلاق.
وكتبت ناجي في صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الإجتماعي: “سامحوني لنشر هذا الخبر بعد انفصال لأكثر من عام ونصف، لكن كما في الزواج من إشهار كان لابد عند الطلاق أيضا من الإشهار بعد مرور 7 أشهر على الطلاق بشكل رسمي، وذلك لإعلام الجميع بأنه اكتمل النصيب إلى ذلك… الحمد لله على كل شيء”.
وكان مجاهد كتب في صفحهت الخاصة: “الأصدقاء الأعزاء، أنا والفنانة مروة ناجي منفصلين رسمياً منذ فترة، برجاء التعامل معنا على هذا الأساس منعا الإحراج وشكرا”.
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